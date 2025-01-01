В апреле средний размер потребительского кредита в Прикамье достиг 141 тысячи рублей Это на 1,4% больше, чем в марте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2025 года средняя сумма выданных потребительских займов в Пермском крае достигла 141 тыс. руб., что на 1,4% больше, чем в марте того же года (тогда этот показатель составлял 139 тыс. руб.).

В среднем по Российской Федерации размер кредита увеличился на 1,7% относительно мартовских данных и достиг 175,9 тыс. руб.

Лидером среди регионов РФ по средней сумме выданных потребительских кредитов в апреле 2025 года стала Москва, где этот показатель составил 297 тыс. руб.

Относительно изменений, наиболее существенный прирост среднего чека потребительского кредита по сравнению с предыдущим месяцем наблюдался в Свердловской области (+8,3%), в то время как в Краснодарском крае зафиксировано самое большое снижение (-7,2%).

Средний размер потребительского кредита демонстрирует тенденцию роста уже третий месяц подряд, отметил Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. Он подчеркнул, что этот рост происходит на фоне стабилизации объёмов выдачи потребительских кредитов. Так, начиная с декабря прошлого года, количество выдаваемых кредитов остаётся на уровне 1,2-1,3 млн в месяц. Это, в частности, связано с ужесточением макропруденциальных лимитов, что привело к увеличению доли надёжных заёмщиков с высокими значениями персонального кредитного рейтинга, которым банки охотнее предлагают более крупные суммы займов.

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