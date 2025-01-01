В долине реки Данилихи в Перми будет высажено 2 тысяч деревьев и кустарников Поделиться Твитнуть

Проект благоустройства долины реки Данилихи

Администрация Перми

В рамках проекта «Зелёное кольцо» в Перми активно ведутся работы по озеленению долины реки Данилихи. На этой природной территории появятся ивы, барбарис, ирга, сирень, смородина, сосны, берёзы, а также разнообразные многолетние цветы. Проект озеленения разделён на два этапа: сначала проводится санитарная обрезка и удаление старых и больных деревьев, а затем непосредственно высадка новых растений. В долине реки будет посажено свыше 190 деревьев и 1895 кустарников, а также высеяны луговые газоны и высажены многолетние цветы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В парке Каменских уже начались работы по реализации дендрологического плана. Здесь планируется высадить 123 дерева и 796 кустарников, в том числе ель обыкновенную, сосну обыкновенную, берёзу повислую, клён Гиннала, тополь пирамидальный, черёмуху обыкновенную, рябину обыкновенную и сливолистную. Кроме того, в долине реки появятся такие кустарники, как арония черноплодная, ива пурпурная, ирга круглолистная, калина обыкновенная, различные виды барбариса, роза морщинистая, рябинник рябинолистный, спирея серая, сирень обыкновенная, пузыреплодник калинолистный, смородина красная и арония черноплодная. Цветовая гамма парка будет дополнена многолетними цветами: дербенником иволистным, ирисом жёлтым, купальницей китайской, лабазником вязолистным розовым, осокой пальмолистной, вейником остроцветковым, иссопом и котовником.

В рамках проекта «Зелёное кольцо» также продолжается благоустройство долины Данилихи. В парке на ул. Подгорной завершено асфальтирование велопешеходной дорожки, соединившей шоссе Космонавтов и обустраиваемый парк. Ведётся установка ограждений прогулочного маршрута и малых архитектурных форм на площадке для выгула собак. В Серебрянском парке обустраивается велопешеходная улица в районе дома №21 по ул. Моторостроителей и устанавливается игровое оборудование на детской площадке возле визит-центра.

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