Главу ЛПХ, в котором бык насмерть забодал жителя Прикамья, оштрафовали Поделиться Твитнуть

По решению регионального Управления Россельхознадзора 25 апреля глава ЛПХ Пичугина Л.А. была признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ. В качестве наказания ей был назначен штраф, а также выдано повторное предписание с целью устранения выявленных недостатков.

Основанием для этого послужил инспекционный визит, проведённый в июне 2024 года как сотрудниками Управления, так и прокуратуры Пермского края в личном подсобном хозяйстве Пичугиной в Кудымкарском округе. Причиной проверки стал инцидент, связанный с причинением вреда жизни человеку животным (быком), принадлежащим хозяйству, что повлекло за собой летальный исход.

В ходе инспекции было зафиксировано множество нарушений. В частности, скученное содержание более 40 голов скота в помещении без надлежащей вентиляции; несоблюдение правил хранения навоза; отсутствие документального подтверждения безопасности используемых кормов; недостаточное ограждение территории, позволяющее свободный доступ людей и животных.

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