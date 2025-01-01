Пермские учёные подобрали размер оксида графена для лечения рака Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Специалисты из Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН совместно с кафедрой микробиологии и иммунологии биологического факультета ПГНИУ определили размеры наночастиц оксида графена, демонстрирующих способность к борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Оксид графена является аллотропной формой углерода. Интерес к данному веществу возник у исследователей после обнаружения его потенциала в качестве средства доставки медикаментов. Однако дальнейшие изыскания показали, что графен сам по себе проявляет антираковые свойства. Противоопухолевый эффект оксида графена особенно привлекателен в связи с тем, что использование наноматериалов позволяет избежать нежелательных побочных явлений, характерных для традиционной химиотерапии.

В ходе исследований были протестированы различные типы наночастиц оксида графена, отличающихся по размеру. Эксперименты проводились с использованием клеточной модели лейкемии. Выяснилось, что наночастицы оксида графена, имеющие размеры 100-200 нм, способны активизировать иммунные клетки, стимулируя их деятельность и выработку веществ, необходимых для борьбы с раковой опухолью. Более того, в малых дозах такие частицы способствуют выживанию иммунных клеток.

По мнению учёных, новые данные о воздействии оксида графена на опухолевые клетки могут способствовать созданию инновационных методов лечения онкологических заболеваний.

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