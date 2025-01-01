Алина Наумова В Перми зафиксирован рост цен на аренду жилья Арендная ставка увеличилась на 4,8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты сервиса «Циан.Аналитика» проанализировали рынок арендного жилья в 40 городах России, где население превышает 500 тыс. чел. Для анализа динамики цен использовались данные по стоимости аренды 1-комнатных квартир, не включая элитное жильё.

По статистике, в мае 2025 года средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Перми составляет 26,3 тыс. руб., динамика средней арендной ставки — величины платы за временное пользование 1 кв. м площади недвижимости — увеличилась за месяц на 4,8%.





Как отметили аналитики, средние ставки долгосрочной аренды в крупных городах РФ снижались с октября 2024 года, примерно полгода. Всё это время число городов, где

съёмное жильё дешевело, превышало число объектов, где расценки либо увеличивались, либо не менялись. Подобная специфика, по словам специалистов, произошла впервые за пять лет — с весны 2020 года, когда рынок упал из-за ограничений ввиду пандемии COVID-19.





Причиной роста арендных ставок аналитики называют снижение объёма предложений — за последний месяц выбор по анализируемым городам сократился на 2,5%.





«Часть этого снижения обеспечена поведением собственников, которые на период майских праздников решили временно сдавать свои объекты посуточно», — подчеркнули в «Циан.Аналитике».

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