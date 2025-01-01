Алина Наумова Пермский Театр-Театр завершает показ спектакля «Географ глобус пропил» Последние показы состоятся 22 и 23 мая Поделиться Твитнуть

Пермский драматический Театр-Театр завершает показ спектакля «Географ глобус пропил» (16+), следует из афиши театра.

По информации событий театра, последние показы спектакля состоятся 22 и 23 мая 2025 года в 19:00. Он продлится 3,5 часа с одним антрактом. Билеты — от 1090 до 1 990 руб.





Постановка пермского Театра-театра создана по мотивам одноименного романа Алексея Иванова, премьера состоялась в мае 2013 года. Режиссёром спектакля является Елена Невежина. На момент создания постановки она отмечала, что главная тема романа Алексея Иванова — любовь к Пермскому краю и его истории.





«Для меня важно, чтобы в пермском театре прозвучало что-то об этом городе. Когда передо мной возникла реальная Пермь, я поняла, что нужно ставить именно «Географа». Пермские жители воспринимают эту историю ещё более конкретно, но сам роман, имеет отнюдь не местное значение, он обо всём нашем поколении и про это время», — подчеркнула Невежина.





«Географ глобус пропил» — это история про молодого биолога Виктора Служкина, который пошёл работать в пермскую школу учителем географии от безденежья. Роман вышел в свет в 1995 году.

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