В Еловском округе Прикамья хотят объединить два населённых пункта Депутаты заксобрания рассмотрят этот вопрос на июньской пленарке Поделиться Твитнуть

В Законодательное собрание Пермского края поступила инициатива от администрации Еловского муниципального округа по поводу объединения д. Неволино и с. Елово. Предлагается преобразовать их в один населённый пункт — село Елово.

По данным автором инициативы, д. Неволино расположена в 160 м от с. Елово, а между населёнными пунктами есть мост протяжённостью 40 м. Поэтому на сегодняшний день установить границы села и деревни практически невозможно, так как фактически они слились.

В сельских населённых пунктах сейчас идёт процесс догазификации, и поэтом объединение в муниципалитете особенно актуально, отмечают в местной администрации.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании краевого парламента в июне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.