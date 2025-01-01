Алина Наумова В Перми ожидается открытие ресторана турецкой сети Gagawa может появиться в конце этого года Поделиться Твитнуть

Пермь может стать одним из городов, где в конце года откроется ресторан международной сети Gagawa. Об этом сообщила «Интерфаксу» Алена Овчинникова, руководитель франчайзингового направления компании.

Открытие заведения в Перми запланировано одновременно с запуском ресторанов в других крупных городах России, таких как Санкт-Петербург, Сочи, Киров и Оренбург.





На данный момент в России функционирует 43 ресторана Gagawa, из которых 21 находится в Москве. Алена Овчинникова отметила, что компания активно расширяет свою сеть и рассматривает множество вариантов для открытия новых точек. В этом году планируется запустить не менее 15 ресторанов по всей стране.





Согласно информации на сайте Gagawa, сеть представляет собой семейные рестораны, специализирующиеся на блюдах из курицы. Первые заведения открылись в Турции в 2012 году под названием Tavuk Dnyas, в дальнейшем рестораны начали запускаться под брендом Gagawa в других странах. За 12 лет существования сеть значительно расширилась и сейчас насчитывает более 350 ресторанов в более чем 50 городах мира, включая Турцию, Россию, Кипр, Испанию и США. Первое заведение Gagawa в России открылось в Казани в 2016 году.

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