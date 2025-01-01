За неделю в Пермском крае произошло 88 пожаров Спасено 11 человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За период с 12 по 18 мая подразделения пожарной охраны Пермского края реагировали на 88 возгораний. Благодаря оперативным действиям спасено 11 человек, включая двух несовершеннолетних. «К сожалению, не удалось избежать пострадавших», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров стали небрежное обращение с огнём и несоблюдение норм при установке и использовании электроприборов.

В ведомстве напомнили, что с 15 апреля на территории Пермского края действует пожароопасный период. А значит в границах населенных пунктов и на частных территориях запрещено разведение открытого огня для приготовления пищи вне специально оборудованных мест, а также сжигание мусора, сухой растительности, листвы и других отходов.

Владельцы земельных участков, включая садоводческие и огороднические товарищества, обязаны своевременно убирать мусор, сухую растительность и скашивать траву.

За несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы: для граждан до 20 тыс. руб., для должностных лиц до 30 тыс. руб. и для организаций до 400 тыс. руб.

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