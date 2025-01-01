С начала года в Перми произошло 116 ДТП с пешеходами После аварий погибли шесть человек Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Перми / t.me/gai_perm

Госавтоинспекция Перми опубликовала статистику по количеству ДТП с участием пешеходов, которые произошли в краевой столице с начала года.

За это время было зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий с участием пеших участников движения, в которых погибли шесть человек, а 119 получили травмы. Из общего количества пострадавших 50 были дети. Основная масса наездов на пешеходов произошла именно на пешеходных переходах, подчеркнули в дорожной полиции.

В ведомстве призывают всех пешеходов переходить проезжую часть только в установленных местах, а подойдя к пешеходному переходу, каждый пешеход должен убедиться в безопасности перехода.

В то же время всех водителям в Госавтоинспекции Перми просят заранее снижать скорость перед пешеходным переходом вплоть до остановки автомобиля и проявлять особую бдительность при проезде детских учреждений.

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