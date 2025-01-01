Алина Наумова Пермская компания разработала ИИ для создания учебных курсов для сотрудников В его основу легла технология времён Второй мировой войны Поделиться Твитнуть

Компания «ИТОРУМ ЭМ АР» из Перми создала систему создания учебного контента на основе искусственного интеллекта — он самостоятельно создаёт, монтирует и озвучивает курсы на основе корпоративных документов и регламентов.

Алгоритм научили обрабатывать технические инструкции, записи экранов или регламенты и превращать их в курсы, видеоуроки, тестирования и другие форматы образовательного контента.





В основу работы ИИ легла технология TWI — методология времён Второй мировой войны для массового обучения на заводах. Он изучает документы, извлекает основные смыслы, структурирует их и автоматически формирует слайды, изображения, а также профессионально озвучивает.





Разработкой воспользовались уже несколько российских компаний — «Русал», «НЛМК», «Уралкалий», «Северсталь», «Восток-Сервис», «Технониколь» и др.





ITORUM MR — российская edtech-компания, поставщик цифровых решений для корпоративного образования. По учредительным документам, расположена в Москве. Как рассказали «Новому компаньону» в PR-службе компании, головной офис находится в Перми, вся центральная команда, в том числе основатель проекта, родом из Перми.

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