Из-за сбросов воды Камской ГЭС может подтопить Пермь и Краснокамск Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Согласно прогнозам, в течение 19 мая гидрологическая обстановка на реках Пермского края будет характеризоваться разнонаправленной динамикой: где-то ожидается увеличение, а где-то уменьшение уровня воды, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В некоторых районах рек Кама, Вишера, Колва и Косьва по-прежнему вероятно подтопление низинных участков поймы. В Косьве не исключено сохранение сложной гидрологической обстановки.

Из-за планируемого увеличения объёмов холостого сброса воды через плотину Камской ГЭС в первой половине недели в районе Воткинского водохранилища вероятно достижение уровнем воды неблагоприятных отметок, что может спровоцировать возникновение неблагоприятной гидрологической ситуации для Перми и Краснокамска.

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