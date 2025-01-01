В Прикамье простятся с погибшим на СВО Константином Шляпиным Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб житель Александровская Константин Шляпин 1989 г.р. Об этом сообщили в местной администрации на официальной странице в соцсетях.

О том, при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, не уточняется.

В последний путь Константина Шляпина проводят 20 мая. Церемония прощания состоится в прощальном зале в Александровске по ул. Кирова, 38 с 10:00. Похоронят военнослужащего на местном кладбище.

В администрации Александровского муниципального округа выразили соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

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