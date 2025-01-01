На крыше визит-центра в пермском парке Разгуляй установили солнечные панели Поделиться Твитнуть

В Перми продолжаются работы по улучшению визит-центра в парке Разгуляй, являющегося частью масштабного проекта «Зелёное кольцо». На данный момент завершено обустройство замкнутого теплового контура и подключены инженерные коммуникации. Сейчас подрядчик укладывает тротуарную плитку. Важным элементом проекта является установка солнечных батарей на крыше здания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Помимо солнечных панелей, планируется монтаж ветряной турбины, предназначенной для преобразования энергии ветра в электричество, а также теплового насоса типа «воздух-воздух». Данная технология позволяет эффективно использовать тепло из окружающего пространства для обогрева и охлаждения помещений, обеспечивая комфортный микроклимат внутри визит-центра.

Власти отметили, что в рамках реализации проекта «Зелёное кольцо» особое внимание уделяется применению современных энергосберегающих технологий. Это способствует повышению энергоэффективности инфраструктуры и демонстрирует экологически ответственный подход.

Проект «Зелёное кольцо» является масштабным и уникальным для России. Его цель заключается в создании единого водно-зелёного каркаса Перми, восстановлении экологического баланса речных долин и формировании благоприятной среды для отдыха жителей и гостей города.

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