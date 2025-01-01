«Усолье Строгановское» на севере Прикамья вошло в число лучших историко-архитектурных комплексов Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал "Пермь. Всё реально!"

Историко-архитектурный ансамбль «Усолье Строгановское» отмечен дипломом лауреата всероссийской премии «Парки России-2025». Он вошёл в шорт-лист номинантов в категории «Историко-архитектурные, музейные парки, усадьбы».

Всего на конкурс было подано 573 заявки из разных регионов страны по различным номинациям. В итоге были определены 22 парка-победителя.

Победителем в указанной номинации стал Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», расположенный в Севастополе.

«Усолье Строгановское» — историко-архитектурный комплекс, находящийся в Усолье Пермского края и являющийся структурным подразделением Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова. Находится берегу Камы и включает в себя более 40 памятников архитектуры, датируемых XVII-XIX веками.

Усолье в прошлом — центр уральских владений династии Строгановых, получило статус музея-заповедника в 2012 году. Под размещение музейных экспозиций было отдано здание, представляющее собой памятник архитектуры начала XVIII века — «Строгановская канцелярия» (известная также как «Палаты Строгановых»).

В число наиболее значимых объектов историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское» входят: Спасо-Преображенский собор (возведённый с 1724 по 1731 год) — яркий образец строгановского барокко; Соборная колокольня (построенная в 1730 году) — восьмиярусная башня, достигающая высоты 50 м, с заметным наклоном из-за подвижек грунта; Палаты Строгановых — двухэтажное здание, служившее основной резиденцией Строгановых в Усолье; Музей «Усадьба Голицына» — включающий двухэтажный господский дом и флигель (конюшенный двор), построенные в начале XIX века; Никольская церковь — заложенная в 1813 году и освящённая в 1820-м в память о победе в Отечественной войне 1812 года.

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