ЖК «МотовилихинSKY» возглавил рейтинг доступного жилья в Пермском крае Поделиться Твитнуть

АО «СтройПанельКомплект»

На российской строительной неделе объявлены победители премии «ТОП ЖК-2025». ЖК «МотовилихинSKY» (АО «СПК») занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Пермском крае» в категории доступное жильё, обойдя семь других сильных проектов от пермских застройщиков.

Проект ежегодно улучшает позиции в национальном рейтинге за счёт развития инфраструктуры: в 2025 году жюри отметило организацию автобусного маршрута по ул. Новой и транспортную доступность. На текущий момент в комплексе введено 172 тыс. кв. м жилья.

Глава жюри премии Ефим Басин, заслуженный строитель РФ, председатель комитета по предпринимательству в сфере строительства ТПП РФ, подчеркнул, что конкурс помогает покупателям выбирать проекты, соответствующие современным стандартам. В 2025 году оценка проводилась по 133 параметрам, включая коммерческую инфраструктуру, парковки и клиентский сервис. В работе жюри конкурса приняли участие 650 экспертов.

Премия ТОП ЖК — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек, проводится шестой год подряд под эгидой Министерства строительства и ДОМ.РФ.





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