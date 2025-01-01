«Единая Россия» доставила груз бойцам на передовую В состав вошло оборудование для войсковых подразделений и материалы для подшефного Северодонецка Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В рамках исполнения поручений губернатора Пермского края, секретаря реготделения партии Дмитрия Махонина по поддержке участников СВО и членов их семей, региональное отделение «Единой России» доставило очередной гуманитарный груз в зону проведения спецоперации.

В составе груза — оборудование для восьми войсковых подразделений, которые выполняют боевые задачи на Луганском, Донецком, Херсонском направлениях: квадроцикл, мотоцикл, детектор дронов, противоосколочные одеяла, тепловизионный бинокль, автомобильные рации, антенны магнитные, запчасти для автомобилей повышенной проходимости, кабели, предметы для маскировки позиций войсковых частей и оборудования быта военнослужащих (аккумуляторные угловые шлифовальные машины, строительные материалы, инструменты, удлинители, спальники), ноутбуки и планшеты, ёмкости для воды, медицинские изделия, лекарственные препараты, продукты питания, средства личной гигиены, маскировочные сети, детские письма, рисунки, личные адресные посылки, также все подразделения получили флаги и георгиевские ленточки.

Вторая часть гуманитарного груза для подшефного Северодонецка. Педагогические и ученические коллективы города Перми отправили для своих коллег в рамках акций «Учительская для учительской» в образовательные учреждения города-побратима методические материалы, канцтовары, материалы для мастер-классов.

Груз формировался при участии депутатского корпуса «Единой России» всех уровней, научно-производственного предприятия «ЗАПАДУРАЛНЕФТЬ» в лице директора Эдуарда Наретдинова, ООО «ТЭК «Пермский край» в лице директора по развитию Сергея Дулова, ООО «ПАРМА-ТРЕЙД» в лице директора Артема Медведева, ООО «Никофарм» в лице представителя компании Максима Никитина.

В сборе и формировании гуманитарного груза также принимали участие местные и первичные отделения партии, сторонники партии, реготделение «Молодой Гвардии Единой России», АНО «Парма Zа СВОих», АНО «Центр помощи и поддержки участникам боевых действий «Молот — наш Пермский танковый батальон», Пермское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ», педагогические коллективы и учащиеся школ города Перми, рядовые жители Пермского края.

Отправка состоялась 9 мая, в день 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, совместно с администрацией губернатора Пермского края, правительством Пермского края, министерством территориальной безопасности Пермского края и благотворительным фондом «Единый центр поддержки».

Напомним, поддержка участников специальной военной операции является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.