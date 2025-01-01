Пермские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Сводный отряд сотрудников полиции из Пермского края отправился в плановую командировку в Северо-Кавказский регион.

Проводить отряд прибыли начальник Главного управления МВД по Пермскому краю, генерал-майор полиции Владислав Толкунов; Герой России, полковник полиции в запасе Сергей Яшкин; замглавы администрации Перми, полковник полиции в отставке Алексей Туров; временно исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Александр Иванов; глава краевой организации ветеранов МВД, полковник милиции в отставке Валерий Кокшаров и др.

Глава ГУ МВД России по Пермскому краю Владислав Толкунов, обращаясь к личному составу, пожелал успешного выполнения поставленных задач, крепкого здоровья, безопасного пути и скорейшего возвращения к родным.

Полицейским предстоит нести службу на Северном Кавказе в течение полугода. Основные цели — обеспечение безопасности граждан и поддержание законности. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, в состав отряда вошли самые опытные и подготовленные сотрудники, способные выполнять задачи любой сложности.

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