Пермский край вошёл в тройку лидеров по количеству «зелёных» автомобилей В среднем по стране порядка 20% таких машин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты «Автотеки» (проект «Авито Авто») проанализировали данные об истории автомобилей и выяснили, в каких регионах чаще всего можно встретить машины в отличном состоянии, то есть с «зелёной» рекомендацией от сервиса. Пермский край в этом рейтинге оказался на третьем месте, получив показатель в 24,2%, а в среднем по стране таких машин — около 20%.

Согласно проанализированным данным, выше всего доля «зелёных» авто за апрель этого года было зафиксировано в Тамбовской (24,3%) и Костромской областях (24,2%), а также в Пермском крае (24,2%).

В отчёте об истории проанализированных машин искусственный интеллект даёт зелёную рекомендацию автомобилям с отличной историей, у которых практически нет недостатков. Обычно такие машины очень быстро находят новых владельцев.

В топ-5 регионов также вошли Владимирская и Саратовская области (23,8%), а в десятке лучших оказались также Пензенская (23,6%), Смоленская (23,2%), Ростовская (22,9%) и Псковская (22,8%) области и Башкирия (22,6%).

Топ-10 регионов РФ по доле «зеленых» рекомендаций ИИ за апрель 2025 года выглядит следующим образом:

Таблица АвитоАвто / Автотека

В системе рекомендаций от ИИ есть и авто, отмеченные жёлтым цветом. Такие машины также достойны внимания, однако их истории могут встречаться незначительные недостатки. Это большой пробег, использование в лизинге или участие в легком ДТП. Подобных предложений — около 64%.

По словам управляющего директора Автотеки Андрея Тумкина, по итогам исследования более чем в 40 российских регионах доля автомобилей с «зелеными» рекомендациями оказалась выше средней.

В целом эксперты сервиса рекомендуют всем, кто решил купить авто, внимательнее изучить прошлое машины или даже привлечь к осмотру автоэксперта, а при необходимости обратиться к юристу.

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