Команда из Прикамья впервые завоевала Суперкубок всероссийского турнира «Золотая шайба» Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация хоккея Пермского края

Впервые в истории пермского хоккея команда «Красная звезда» из Краснокамска завоевала Суперкубок всероссийского турнира «Золотая шайба» среди юных хоккеистов. Об этом сообщили в Минспорта Пермского края.

Финальные игры проходили в Новогорске, где наша команда продемонстрировала впечатляющие результаты, выиграв все три матча. Кульминацией стала игра против сверстников из Санкт-Петербурга, которые также претендовали на чемпионство. Основное время матча завершилось ничейным счётом 3:3, но в овертайме краснокамские хоккеисты вырвали победу.

В турнире участвуют команды, ставшие лучшими в своих дивизионах. Всего в России четыре дивизиона. «Красная звезда» стала победителем дивизиона «Поволжье» в возрастной категории 2014-2015 г.р.

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