На Пермский край надвигается арктическое вторжение Поделиться Твитнуть

фото: pvproductions

freepik.com

Согласно информации, предоставленной ГИС-центром ПГНИУ, на текущей неделе в Пермском крае температурный режим будет варьироваться: на юге он будет близок к среднемноголетним значениям, а в северных районах ожидается небольшое понижение. Количество осадков превысит обычные показатели, особенно в центральной части региона.

Дневные температуры будут ниже, чем на предыдущей неделе, и не поднимутся выше +20˚. Однако начало недели будет отличаться более тёплыми ночами.

Начиная с пятницы, 23 мая, прогнозируется вторжение арктических воздушных масс, которое может вызвать ночные заморозки, по крайней мере, в северных и восточных районах края, а возможно, и на большей части его территории. Ожидается, что похолодание продлится 2-3 дня и будет сопровождаться антициклоном, что предполагает значительный прогрев воздуха днём.

Основная часть осадков в виде дождей выпадет в первой половине недели, с понедельника по среду. В некоторых районах, особенно в центральной части края, от Верещагино и Кудымкара до Губахи, ожидается обильное выпадение осадков, достигающее 30-40 мм, что составляет более половины месячной нормы. Во второй половине недели дожди прекратятся.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.