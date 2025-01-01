Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми снова пройдёт серия летних вечеров органной музыки Пермская филармония поддерживает уникальную традицию Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Как сообщает Пермская краевая филармония, в этом году снова пройдёт эксклюзивный пермский сезонный проект — цикл концертов «Летние органные вечера» (6+).

Когда все концертные площадки классической музыки уходят на перерыв между сезонами, Органный зал продолжит работу: концерты органной музыки будут радовать меломанов с июня по август. В рамках проекта пройдут пять концертов самой разнообразной музыки — от барочной классики до современных авторов; прозвучат сочинения для органа и переложения известных симфонических произведений.

Цикл откроет 3 июня «Органист года-2020», заслуженная артистка Республики Татарстан, главный органист и хранитель органа Московского концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина. Концертная программа «От Баха до джаза» соединит традиции классической музыки и современные ритмы.

Будет исполнено несколько произведений Иоганна Себастьяна Баха. Токката и фуга фа-мажор — произведение, которое отличается особенной виртуозностью партии педали. Три хоральные прелюдии — небольшие звуковые картины, полные чудесной поэтической выразительности. Ещё одно величайшее творение Баха — Пассакалия до минор, одно из самых известных его сочинений, шедевр, полный величавого покоя и гармонии, пронизанный неизъяснимой печалью.

Программу продолжат произведения в джазовом стиле: три хоральные прелюдии для органа немецкого композитора Фолькера Бройтигама, органная «Пастораль» английского органиста и композитора Уильяма Ллойда Уэббера — отца знаменитого автора мюзиклов Эндрю Ллойда Уэббера, джазовые пьесы польского композитора Кшиштофа Садовски, очаровательные органные пьесы из цикла «Образы Парижа» французского композитора Жульена Бре, прелюдия из сюиты «Джаз на пуантах» американского композитора и джазового пианиста Дейва Брубека, эскизы на негритянские духовные песнопения венгра Деже Антальфи-Жироса и настоящий регтайм Root Beer Rag популярного хитмейкера 1980-90-х годов Билли Джоэла в транскрипции для органа Лады Лабзиной.

26 июня лауреат международных конкурсов Наталья Ужви приглашает на музыкальную программу «Сон в летнюю ночь». Органный вечер при свечах будет наполнен магическими и сказочными образами и музыкой Мендельсона, Грига, Элгара, Листа, Чайковского, Лемара, Бедара и Штрауса.

Ещё один концерт при свечах состоится 10 июля. В программе органистки из Санкт-Петербурга Натальи Михайловой «Итальянские мотивы» — знаменитые оркестровые произведения разных эпох в органной транскрипции. Прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Готфрида Вальтера, Дмитрия Бортнянского, Алессандро Марчелло, Джузеппе Верди и Нино Рота, выдержанные в итальянском стиле.

В качестве эпиграфа к концерту 15 августа можно было бы привести известный анекдот — «Сколько ты знаешь времён года?». «Времена года» — название программы лауреата международных конкурсов Екатерины Маришкиной; прозвучат сочинения Антонио Вивальди, Петра Ильича Чайковского, Астора Пьяццоллы, Джо Хисаиси и Джорджа Уинстона, названные в честь разных времён года.

В честь Дня российского кино 27 августа состоится концерт «Орган и кино». В исполнении лауреата международных конкурсов, солистки Московской филармонии Екатерины Мельниковой прозвучит киномузыка Геннадия Гладкова, Владимира Дашкевича, Эннио Морриконе, Владимира Косма, Мишеля Леграна и других композиторов, а также классическая музыка, звучавшая в популярных фильмах, например хоральная прелюдия Баха, обработанная Эдуардом Артемьевым для «Соляриса» Тарковского.

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