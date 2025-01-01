На трассе Пермь – Березники изменится схема движения На участке строят кольцевую развязку Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Министерстве транспорта Пермского края сообщили об изменении организации движения на участке трассы Пермь – Березники близ Новожилово.

Это произошло после жалоб местных жителей в редакцию perm.aif.ru на запутанную схему проезда и недостаточное количество новых указателей.

В ведомстве уточнили, что в зоне возведения развязки движение осуществляется круговым способом по часовой стрелке в обоих направлениях. Данные изменения будут актуальны до конца сентября.

«Движение осуществляется по согласованной схеме отдела Безопасности дорожного движения. Дорожные знаки установлены в соответствии со схемой. Двигаться по участку необходимо в соответствии с установленными знаками», – подчеркнули в Минтрансе в комментарии для издания.

Аргументы и Факты

Напомним, что в районе Новожилово ведётся строительство новой кольцевой развязки, призванной оптимизировать транспортный поток на перекрестке и улучшить выезд с направлений Яйвы и Александровска.

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