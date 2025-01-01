В Прикамье из СК уволился замруководителя одного из ключевых отделов ведомства Алексей Андрианов ушёл на пенсию Поделиться Твитнуть

Из СУ СКР по Пермскому краю уволился заместитель руководителя второго отдела по расследования особо важных дел Алексей Андрианов.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, Андрианов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию ещё на прошлой неделе.

Второй отдел по следкома по региону занимается расследованием коррупционных и экономических преступлений. Алексей Андрианов работал следователем в этом же отделе, а потом дослужился до зама.

Андрианов считается одним из самых опытных сотрудников ведомства. Свою службу он начинал боле 20 лет назад в следственных органах прокуратуры. В 2012 году он был и.о. руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.