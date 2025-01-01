В Прикамье работницам сельских клубов месяцами не платят зарплату Прокуратура проводит проверку по факту нарушения их трудовых прав Поделиться Твитнуть

В Кудымкаре уборщицы местных сельских клубов оказались «заложниками» законов и работодателя. В прошлом году власти отдали уборку помещений на аутсорсинг. В прошлом году конкурс выигрывал предприниматель из Тюмени. Он не заключил с работницами трудовые договоры и задерживал им зарплату. Об этом сообщает газета «Парма-Новости».

Как рассказали сотрудницы, проблемы начались после реорганизации, когда власти решили объединить сельские клубы в единую структуру культурно-досугового центра Кудымкара. И сейчас многие люди работают без трудовых договоров.

Сегодня в пресс-службе прокуратуры Пермского края сообщили, что ведомство организовало проверку информации о нарушениях трудовых прав работников сельских клубов, которая появилась в СМИ.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению порядка установления заработной платы с учётом требований к ее минимальному размеру и срокам выплаты, а также надлежащему оформлению трудовых отношений.

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