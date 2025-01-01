Возле воинских мемориалов в Пермском крае установили виртуальных патрульных Они круглосуточно передают информацию в Единую систему видеонаблюдения Поделиться Твитнуть

Камеры наблюдения

Константин Долгановский

В местах установки памятников, посвящённых героям Великой Отечественный войны, в Пермском крае установили комплексы видеоаналитики «Виртуальный патрульный». На сегодняшний день они появились около восьми мемориалов.

Это Сквер Победы в Губахе, Мемориал Славы в Лысьве, Парк Победы в Осе, Мемориал работникам ЧМЗ, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Чусовом, памятник героям ВОВ в Сиве, Площадь Победы в Чернушке и памятник рабочим и служащим химико-механического завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Кировском районе Перми.

Впервые такой комплекс видеоаналитики установили на площади Ветеранов в Перми и у памятника Уральскому добровольческому корпусу.

По словам главы министерства информационного развития и связи Прикамья Петра Шиловских, этот проект реализован в год 80-летия Победы, он призван обеспечить сохранность памятников культурного наследия в регионе.

«Камера круглосуточно передаёт поток в Единую систему видеонаблюдения. Доступ к данным получают правоохранительные органы, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям и администрации», — пояснил чиновник.

Новое оборудование при помощи видеофиксации и звукового оповещения через громкоговоритель обеспечивает безопасность объектов культурного наследия и предотвращает вандализм.

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