В 7 округах Прикамья из-за заморозков объявили штормовое предупреждение Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По информации Пермского центра по гидрометеорологии, в ночь на 18 мая в восточных районах Пермского края (включая Чердынский, Красновишерский, Губахинский, Гремячинский, Александровский, Лысьвенский и Горнозаводской округа) прогнозируются заморозки до -2°С как в воздухе, так и на почве. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

МЧС напоминает о правилах безопасности при штормовом предупреждении, связанном с заморозками.

В частности, крайне опасно пользоваться неисправными электроприборами. Недопустимо применение самодельных нагревательных устройств и несертифицированных предохранителей. Запрещено размещать электроприборы в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов и материалов. Нельзя оставлять включённые электроприборы без контроля на продолжительное время. Подключение нескольких устройств к одной розетке через переходники с множеством ответвлений строго воспрещено. При обнаружении перегрева вилки или самого прибора необходимо немедленно его обесточить.

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