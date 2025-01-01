Летом в Пермском крае будут дежурить 5 пожарных поездов Поделиться Твитнуть

РЖД

В преддверии летнего сезона, когда риск возникновения природных пожаров значительно увеличивается, Свердловская железная дорога (СвЖД) подготовила парк специализированных пожарных поездов. Эти составы готовы оперативно прибыть к месту происшествия в случае чрезвычайных ситуаций. Пресс-служба СвЖД сообщает, что на ключевых станциях Пермского края размещены пять пожарных составов.

Эти поезда предназначены для защиты железнодорожной инфраструктуры, а также оказывают помощь региональным властям и подразделениям МЧС в борьбе с огнём на других объектах. Важность пожарных поездов заключается в том, что подъезд к очагам возгорания часто возможен только по железнодорожным путям. Спецсоставы чаще всего привлекаются для тушения природных пожаров, включая торфяные, в полосе отвода железной дороги и в непосредственной близости от неё.

Каждый пожарный поезд оснащён дополнительными цистернами для воды, необходимым запасом огнетушащих веществ, пенообразователя и горюче-смазочных материалов. Для дежурных расчётов пожарных предусмотрен резерв продуктов питания и воды, рассчитанный на двое суток автономной работы. Помимо цистерн, в состав поездов входят вагоны для размещения дежурной смены, а также пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования. Поезда оборудованы мощными насосами, способными подавать до 40 л воды в секунду на расстояние более 1 км. Дизель-генератор обеспечивает автономную работу в полевых условиях.

В общей сложности на Свердловской магистрали находится 21 пожарный поезд. Помимо Пермского края, восемь поездов размещены в Свердловской области, четыре — в Тюменской и по два — в ХМАО-Югре и ЯНАО.

С начала 2025 года пожарные поезда СвЖД совершили семь выездов для тушения возгораний вблизи железной дороги и в населённых пунктах, в том числе по запросам МЧС России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.