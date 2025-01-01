Полиция задержала пермяка, привёзшего в Челябинск 2 кг наркотиков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Центральном районе Челябинска сотрудники дорожной полиции задержали пассажира такси, у которого было изъято свыше двух килограммов синтетического наркотического вещества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.

Ночью на ул. Северной патрульные остановили легковой автомобиль. Поведение одного из пассажиров, прибывшего из Пермского края, показалось инспекторам подозрительным из-за его заметного беспокойства.

При личном досмотре у молодого человека обнаружили несколько пакетов с порошкообразным веществом. Проведённая экспертиза установила, что это мефедрон, общий вес которого превышает 2 кг. Задержанный сознался, что намеревался распространять наркотик на территории Челябинска через систему тайников-закладок. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ведётся следствие для выявления его возможных соучастников.

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