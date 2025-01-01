В Прикамье задержали убившего мать и брата 19-летнего юношу Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае задержан 19-летний молодой человек, которого обвиняют в совершении убийства своей 50-летней матери и 23-летнего брата в Тюменской области. Согласно информации, предоставленной региональным управлением Следственного комитета, происшествие случилось 3 апреля. Предполагается, что молодой человек нанес множественные ножевые ранения своим родственникам, что привело к их мгновенной смерти.

Предположительно, причиной жестокого преступления послужили затянувшиеся разногласия внутри семьи. По словам людей, близко знакомых с семьей, между подозреваемым и его родными часто возникали конфликты.

После совершения убийства, молодой человек предпринял попытку скрыть следы своего злодеяния: он спрятал тело матери на территории их дома, завладел её мобильным телефоном и покинул Тюменскую область, направившись в Пермский край. Там он около месяца поддерживал переписку с родственниками от имени матери, создавая впечатление, что она переехала в Прикамье.

Однако родственники почувствовали неладное и обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тела погибших с явными признаками насильственной смерти.

После задержания подозреваемого, суд принял решение о его заключении под стражу. В настоящее время ведётся следствие по данному уголовному делу. Следователи проводят необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей и осуществляют другие следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

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