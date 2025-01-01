В Перми завели уголовные дела после выдачи лекарств по фальшивым рецептам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Кировского района Перми проверила продажу медикаментов, подлежащих строгому учёту, в аптеках района и выявила нарушения. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры РФ.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что в 2025 году неизвестные лица, предоставив в аптеки явно фальшивые рецепты, получили лекарства. Эти рецепты не числились в обороте медицинских учреждений и не выдавались пациентам врачами.

На основании материалов, переданных в правоохранительные органы, возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельных документов). Ход расследования поставлен в прокуратуре на контроль.

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