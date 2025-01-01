Работавший в Пермском крае силовик возглавил УФСБ Мордовии Виталий Холюшкин был замначальника УФСБ по Прикамью с 2013 года Поделиться Твитнуть

Согласно указу от 6 мая 2025 года, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, Управление ФСБ по Республике Мордовия возглавил полковник Виталий Холюшкин.

Уроженец Ставропольского края (1974 г.р.) Холюшкин начал свою карьеру в органах безопасности в 1996 году. До своего назначения в Мордовию занимал руководящие посты в управлениях ФСБ по Ставропольскому краю, Чеченской Республике, Воронежской области и Пермскому краю. В частности, с 2013 года был назначен заместителем начальника УФСБ по Прикамью. На эту должность был переведён из УФСБ по Ставропольскому краю, где руководил одним из оперативных отделов. В 2023 году занял должность первого заместителя руководителя УФСБ по Воронежской области.

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