В Перми программист может зарабатывать до 400 тысяч рублей в месяц Поделиться Твитнуть

В мае 2025 года платформа SuperJob, специализирующаяся на поиске высокооплачиваемой работы, провела исследование зарплатных предложений и ожиданий кандидатов на должность «PHP-программист» в IT-компаниях. PHP-программист — это специалист, который создаёт и поддерживает серверную часть веб-приложений и сайтов с помощью языка программирования PHP.

Начальный уровень зарплаты в Перми — 85-120 тыс. руб. — предлагается кандидатам со знаниями в области баз данных, опытом работы с СУБД, пониманием объектно-ориентированного программирования, а также владеющим JavaScript, HTML, CSS и XML, английским языком для чтения технической литературы и опытом программирования на PHP от полугода.

Более высокая зарплата, от 120 до 140 тыс. руб., доступна специалистам со знанием методов защиты данных в сетевых приложениях, умением работать в Linux/Unix, опытом работы с системами контроля версий, разработки веб-сайтов и приложений, а также стажем работы PHP-программистом от 1 года. Дополнительным преимуществом может быть знание методологий командной разработки.

Программист с углублёнными знаниями PHP 7 и 8, СУБД, свободным английским, пониманием принципов SOLID, DRY, GRASP, навыками объектно-ориентированного программирования, настройки веб-серверов, опытом unit-тестирования, рефакторинга кода, работы с Laravel, Symfony, Yii2, опытом проектирования API и стажем от 2 лет может претендовать на зарплату от 140 до 260 тыс. руб. Также может потребоваться знание Node.js и JavaScript-фреймворков (Vue, React, Angular), а также инструментов контейнеризации.

Самая высокая оплата, от 260 до 400 тыс. руб., предлагается специалистам с опытом разработки высоконагруженных систем, микросервисов, работы с Redis, RabbitMQ, Sphinx, Grafana и стажем от 3 лет. Желательно наличие навыков управления командой разработчиков.

Типичный соискатель в Перми — мужчина (88% резюме) в возрасте 39 лет. Высшее образование имеют 74% кандидатов. Специалисты обычно работают на последнем месте 4,6 года, при этом 43% на момент поиска работы не трудоустроены. Около 40% кандидатов готовы к переезду.

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