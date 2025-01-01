В Пермском крае из-за пауэрбанка едва не сгорела квартира Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Лысьве Пермского края в одной из квартир на ул. Шмидта 17 мая произошло возгорание внешнего аккумулятора, который находился на зарядке.

Пламя успело охватить замкнутое пространство комнаты, однако, к счастью, самостоятельно потухло. Иначе мог произойти масштабный пожар, так как в момент инцидента в жилище никого не было, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

МЧС России по Пермскому краю

Пострадавших в результате инцидента нет.

Спасатели обратились к жителям Прикамья с просьбой не оставлять без надзора аккумуляторные устройства (внешние аккумуляторы), мобильные телефоны, электросамокаты, гироскутеры и прочие подобные устройства, подключенные к электросети; избегать зарядки электронных устройств в ночное время. Категорически запрещено класть заряжающиеся телефоны под подушку; при достижении полной зарядки (100%) необходимо отключать устройство от сети электропитания.

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