Реставрацию «Народного дома» в Перми оценили в 9,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Власти Перми объявили о поиске компании, которая займётся восстановлением объекта культурного наследия — «Народного дома» — для его современного использования. Информация о проведении закупки размещена на сайте государственных закупок.

В соответствии с техническим заданием, исполнителю предстоит оборудовать здание системой вентиляции.

Объект расположен по адресу: ул. Мостовая, 6, в настоящее время в здании располагается МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп». Приём заявок на участие в тендере открыт до 26 мая, а имя победителя станет известно 29 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9,5 млн руб.

Работы должны быть выполнены до 15 августа 2025 года.

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