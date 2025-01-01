В МЧС предупредили о заморозках в Пермском крае 18 мая Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По информации Пермского ЦГМС, в ночные часы 18 мая на территории Пермского края прогнозируется опасное метеорологическое явление — заморозки в приземном слое атмосферы и на почве с понижением температуры до -2°С.

В МЧС сообщили, что в связи с вероятным снижением температуры воздуха увеличивается риск возникновения пожаров техногенного характера, обусловленных несоблюдением правил использования электроприборов в быту, некорректной эксплуатацией газового оборудования, применением самодельных обогревательных устройств, а также с пренебрежением правилами пожарной безопасности.

Автомобилистам рекомендуется придерживаться установленного скоростного режима и безопасной дистанции, избегать резких движений и торможений. Передвижение следует осуществлять с учётом состояния дорожного покрытия.

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