Глава СКР ждёт отчёт о расследовании нападения собак на ребёнка в Перми Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Руководитель СКР запросил отчёт о расследовании уголовного дела, возбуждённого в связи с инцидентом в Перми, где бездомные собаки атаковали ребёнка.

Согласно информации, опубликованной в прессе, в Ленинском районе Перми стая бродячих псов набросилась на восьмилетнего мальчика. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.

Следственным комитетом по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с данным происшествием.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил Денису Головкину, возглавляющему следственное управление СК России по Пермскому краю, подготовить и предоставить доклад, содержащий информацию о текущем состоянии расследования и выявленных обстоятельствах дела.

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