На ВДНХ открылась выставка, посвящённая трудовым династиям Пермского края Поделиться Твитнуть

На ВДНХ в Москве, в павильоне «Рабочий и колхозница», состоялось открытие экспозиции Пермского края, являющейся частью общероссийского проекта «Трудовые династии». Этот проект отдаёт дань уважения семьям, которые из поколения в поколение посвящают себя выбранному делу, внося значимый вклад в развитие региона. Лейтмотивом экспозиции стала тема «Трудовые династии Пермского края: связь времён» (0+).

Экспозиция использует современные интерактивные технологии. Старинные фотографии основателей династий «оживают» с помощью нейросетей. Организованы кинотеатры, демонстрирующие вклад династий в развитие промышленности и социальной сферы.

Посетители увидят редкие фотографии, архивные документы и личные истории, отражающие значение трудовых династий для экономики, культуры и социальной жизни региона. Также предлагается пройти тест на профориентацию.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, выступая на церемонии открытия, сообщил, что в крае насчитывается более 150 трудовых династий, 11 из которых представлены на выставке. Их суммарный стаж превышает 4 тыс. лет.

В день открытия 16 мая выставку посетили представители династий, чьи истории представлены на стенде региона. Для них была организована экскурсия, а губернатор наградил представителей династий памятными знаками «Семейная гордость» и сувенирными медалями.

Выставка проработает до 15 августа.

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