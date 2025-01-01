Летом в Прикамье оборудуют 27 мест отдыха у воды На реализацию проектов выделяется 137 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в преддверии летнего сезона активно ведётся работа по обустройству зон отдыха у водоёмов в рамках региональной программы «Комфортный край». Согласно информации, предоставленной Министерством территориального развития региона, к началу июля новые места отдыха появятся в 16 административных центрах, а также в 11 населённых пунктах, где традиционно располагаются стихийные пляжи. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По результатам конкурсного отбора все 27 заявок, поступившие от муниципальных образований, были одобрены. На реализацию проектов по обустройству мест отдыха из краевого бюджета планируется выделить 137 млн руб. Стоит отметить, что в прошлом году в регионе было официально зарегистрировано всего 17 пляжей, расположенных в 6 муниципальных образованиях, причём большинство из них (11) являлись коммерческими.

Для обеспечения комфорта и безопасности отдыхающих предусмотрен стандартный набор оборудования, включающий спасательные вышки, кабинки для переодевания, навесы для защиты от солнца, площадки для пляжных видов спорта и детские игровые зоны. Обязательным является наличие спасательных постов, укомплектованных всем необходимым оборудованием.

Разработан единый дизайн-код для оформления мест отдыха, предусматривающий использование элементов брендирования на входных группах, в фотозонах, на информационных стендах и указателях.

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