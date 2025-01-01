Мост через реку Большой Кет в Прикамье готов на 80% Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продолжается капитальный ремонт мостового сооружения через реку Большой Кет на автотрассе Ильинский—Чёрмоз. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края, отметив, что проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

ООО «ТехДорГрупп» выступает в роли подрядчика. На данный момент объект готов на 80%.

В соответствии с планом, строителям предстоит выполнить укладку асфальтобетонного покрытия, укрепление береговых склонов, монтаж автобусной остановки, озеленение территории (предусмотрен посев травы), а также нанести дорожную разметку.

Завершение всех работ запланировано на третий квартал 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.