Следком проводит проверку обстоятельств гибели пермского студента
Молодой человек выпал из окна многоэтажного ЖК
В телеграм-канале «ЧП Пермь» появились сообщения от очевидцев происшествия в краевом центре: молодой мужчина погиб, выпав из окна высотного дома.
Всё произошло поздно вечером 16 мая в жилом комплексе «Паруса над Камой». Предварительно, погибшему было 19 лет, и есть предположения, что он являлся студентом Пермского государственного университета. В настоящее время официальная информация о личности погибшего отсутствует.
В СУ СКР по Пермскому краю подтвердили факт ЧП. В ведомстве заявили, что проводится проверка обстоятельств происшествия.
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