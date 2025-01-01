Началось заселение ещё одного муниципального дома в Перми Девятиэтажка возведена на улице Нейвинской Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми началось заселение ещё одного муниципального дома, построенного городскими властями для переселения граждан из аварийного фонда — девятиэтажки по ул. Нейвинской, 5. Сюда переедут порядка 600 человек, сообщили в пресс-службе мэрии.

Строительство дома стартовало в декабре 2023 года, оно контролировалось департаментом капитального строительства администрации Перми. Для будущих владельцев в новостройке предусмотрена 241 квартира с разнообразными планировками — от однокомнатных до четырёхкомнатных. Прилегающая к дому территория облагорожена, оборудована детская игровая зона и парковочное пространство для автомобилей. Все квартиры предлагаются с готовой отделкой, электрическими плитами, сантехническим оборудованием и приборами учёта. На первом этаже расположены квартиры, адаптированные для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями. На текущий момент новосёлам переданы ключи от 75 квартир.

Всего в Перми построено четыре муниципальных дома. Ранее для переселенцев из авариного фонда мэрия построила дома на ул. Чайковского, 11 (конец 2023 года) и ул. Маяковского, 54 и 57 (2024 год).

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