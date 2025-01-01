В Перми стартовал сезон работы студотрядов Поделиться Твитнуть

В Перми, у монумента «Героям фронта и тыла», состоялось торжественное открытие сезона студенческих трудовых отрядов Пермского края.

Пресс-служба краевого правительства сообщила, что летом 2025 года свыше 3 тыс. студентов и старшеклассников из региона получат официальное трудоустройство на различных объектах регионального, окружного, российского и международного значения. География работы студентов охватит территорию от Камчатки до Санкт-Петербурга, значительная часть молодёжи останется трудиться в Прикамье.

В ходе торжественной церемонии открытия, по сложившейся традиции, руководители лучших студенческих отрядов Прикамья, показавших высокие результаты в прошлом году, выпустили в небо голубей, а над участниками пронесли российский триколор. Представителям студенческих отрядов вручили символическую путёвку, знаменующую старт трудового сезона.

В Пермском крае на постоянной основе функционирует более 160 студенческих отрядов. Молодые люди работают по семи основным направлениям, включая строительство, педагогику, сельское хозяйство, сферу услуг, медицину, работу проводниками и трудовые отряды для подростков. Помимо этого, они активно участвуют в волонтерской деятельности, профориентации, развитии творческих способностей, спортивных навыков и лидерских качеств.

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