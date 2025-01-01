Пермский край и Минэнерго Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

В рамках выставки «Нефть и Газ Узбекистана — OGU 2025» между Пермским краем и Министерством энергетики Узбекистана было заключено соглашение о сотрудничестве, оформленное в виде дорожной карты. Подписи под документом поставили глава Пермского края Дмитрий Махонин и глава Министерства энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Стороны выразили заинтересованность в совместной работе по развитию промышленного взаимодействия, торгово-экономических связей, инвестиционной деятельности, науки и технологий, а также в повышении квалификации кадров. Данное соглашение стало первым подобным документом, заключенным между Россией и Узбекистаном.

Дмитрий Махонин отметил, что взаимодействие предприятий Пермского края и Узбекистана постоянно укрепляется. Создаются совместные предприятия, увеличиваются объёмы поставок оборудования на узбекские промышленные объекты, а также экспорт древесины, машиностроительной продукции и транспортных средств. В Пермском крае реализуется около 50 дорожных карт, охватывающих более 550 поставщиков товаров и услуг. Пермский бизнес активно расширяет свое присутствие. Подписание этой первой дорожной карты с иностранным министерством — важный шаг. В ближайшее время планируется обмен технологическими заданиями, что позволит расширить поставки продукции пермских производителей в нефтегазовый сектор, подчеркнул губернатор.

С 13 по 15 мая компании Пермского края участвовали в выставке «Нефть и Газ Узбекистана — OGU 2025» в Ташкенте. На коллективном стенде региона была представлена продукция шести компаний: «Полиэкс», «Мотовилиха-гражданское машиностроение», Суксунский оптико-механический завод, «Миракс», «Эрис» и ПСС. Пермский край был удостоен награды за лучшую национальную экспозицию на выставке. Помимо этого, в рамках бизнес-миссий в выставке приняли участие «Л-Реагент», «Сорбент», «Техника медицины», ИП Пчелин, а также Пермский политех.

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