В Прикамье в апреле средний размер микрозайма снизился на 1,1% Поделиться Твитнуть

Согласно информации, полученной от микрофинансовых учреждений и кредитных кооперативов, сотрудничающих с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2025 года средний размер микрокредита (ссуды до 30 тыс. руб., выдаваемые до зарплаты) в Пермском крае зафиксирован на уровне 9,28 тыс. руб., что на 1,1% меньше, чем в марте 2025 года (9,39 тыс. руб.).

По России в целом средняя сумма микрозайма составила 10,10 тыс. руб., показав снижение на 1,7% относительно марта. Подчёркивается, что средний размер микрозайма уменьшается в регионах уже второй месяц подряд.

Вместе с тем, как отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, общий тренд указывает на сохранение относительной стабильности данного показателя в последнее время. Это во многом связано с действиями регулятора, направленными на сдерживание активности на рынке микрофинансирования, в частности, с введением макропруденциальных ограничений, касающихся долговой нагрузки заёмщиков, и уменьшением предельно допустимой процентной ставки по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению числа выдаваемых микрозаймов гражданам с высокой задолженностью, но и к ограничению среднего размера займа для этой категории заёмщиков.

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