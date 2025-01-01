В первом квартале в Пермском крае установлены собственники 17 тысяч объектов недвижимости Поделиться Твитнуть

В Пермском крае Управление Росреестра продолжает работу над федеральным проектом по актуализации данных в Едином государственном реестре недвижимости. За первые три месяца 2025 года в ЕГРН были добавлены сведения о владельцах 17 252 объектов.

Благодаря изменениям в законодательстве, упростилась процедура регистрации общей долевой собственности (без обязательного заявления от владельцев), а также регистрации прав на подсобные строения, такие как сараи, бани и др. Это привело к заметному уменьшению числа объектов с неустановленными правами.

Как подчеркнула Елена Дегтярёва, заместитель руководителя краевого Управления Росреестра, на данный момент ЕГРН содержит информацию о правообладателях 96% объектов недвижимости в регионе. Она отметила, что точность и полнота реестра, а также защита прав на недвижимость во многом зависят от вовлечённости собственников. Процесс регистрации прав собственности стал проще. Для оформления необходимо обратиться в любой офис МФЦ с паспортом и документами, подтверждающими право на недвижимость. При наличии электронной подписи можно подать заявление онлайн через сайт Росреестра или портал Госуслуг.

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