Волонтёры просят помочь в поисках пропавшего месяц назад в Перми 12-летнего мальчика Поделиться Твитнуть

фото: поисковая группа «Регион59 – поиск пропавших людей»

Более месяца в Перми продолжаются активные поиски пропавшего 12-летнего мальчика, об этом сообщает поисковая группа «Регион59 – поиск пропавших людей». Ориентировка с фотографией и описанием пропавшего ребёнка была размещена поисковой организацией 16 мая.





Мальчик исчез в середине апреля 2025 года. По информации добровольцев, 12-летний Сергей Игнатьев вышел из дома на ул. Нефтяников утром 14 апреля и с тех пор не вернулся. Последний раз его видели в Индустриальном районе более месяца назад. С того момента его местонахождение остаётся неизвестным.





Приметы: рост мальчика приблизительно 150 см, рыжие волосы, карие глаза и худощавое телосложение. В день исчезновения на нём была чёрная куртка, синие джинсы, белые кроссовки и чёрная кепка. Информация об особых приметах отсутствует.





Добровольцы обратились к жителям Перми с просьбой оказать помощь в розыске школьника. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении 12-летнего ребёнка, просят сообщить об этом по телефонам 102 (полиция) или 8-912-880-41-60 (волонтёры).

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