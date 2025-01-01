С 1 июня изменятся маршруты автобусов в правобережной части Перми

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С 1 июня вступят в силу скорректированные схемы движения общественного транспорта в правобережной части Перми, разработанные с учётом многочисленных обращений горожан. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта (все схемы подготовлены ведомством).

На ул. Якутской, обеспечивающей связь между Кировским районом и центром города, увеличится интенсивность движения автобусов. В дополнение к маршруту №20 будет запущен новый маршрут — №2, следующий до остановки «Улица Победы» через м/р Старые Водники. Маршрут №60 будет перенаправлен на ул. Якутскую, что позволит обеспечить удобное и быстрое сообщение крупных микрорайонов Кировского района с центральной частью города.

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Вместо временного маршрута №42, получившего положительные отзывы пассажиров, вводится постоянный маршрут №52. Он будет курсировать между м/р Водники и Комсомольской площадью, компенсируя изменение маршрута №60.

Автобусы маршрута №7 будут заменены на транспорт большего класса, а сам маршрут будет продлён до остановки «ПНИПУ».

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В соответствии с пожеланиями жителей Кировского района проводится последовательная замена автобусов на более вместительные модели. В текущем году на маршрутах Кировского района, вместо автобусов Lotos 105, начнут использоваться современные 12-метровые автобусы.

Временные маршруты №42 и 43 прекратят свою работу с 1 июня. Взамен в течение 2025 года маршруты №15 и 53 планируется полностью перевести на автобусы особо большой вместимости, так называемые «гармошки».

В текущем году также планируется увеличение количества рейсов автобусов №6 и 64.
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