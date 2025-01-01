В Роспотребнадзоре рассказали о радиационной обстановке в Прикамье Поделиться Твитнуть

Согласно результатам мониторинга и надзорных мероприятий, проведённых Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю в апреле 2025 года, радиационная обстановка в регионе характеризуется как удовлетворительная, сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках социально-гигиенического мониторинга ежемесячно проводились измерения мощности дозы гамма-излучения на открытых участках местности. Контроль осуществлялся в 7 пунктах, расположенных в различных населённых пунктах края, включая Пермь, Березники, Соликамск и Кудымкар, а также Чусовской, Губахинский и Чернушинский округа.

В апреле 2025 года радиационный фон на территории Пермского края признан нормальным. Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности не превышала установленные гигиенические нормативы для жилых и общественных зон (0,3 мкЗв/час), варьируясь в пределах от 0,10 до 0,17 мкЗв/час.

Какие-либо природные или техногенные радиационные отклонения от нормы не были обнаружены.

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