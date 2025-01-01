В Перми в выходные дни ограничат движение по улице Окулова Поделиться Твитнуть

По информации, предоставленной Министерством транспорта Пермского края, движение автотранспорта будет ограничено на участке ул. Окулова в Перми (между улицами Попова и Осинской) в субботу и воскресенье с 17 по 18 мая, а также с 24 по 25 мая.

В краевом «Центре безопасности дорожного движения» пояснили, что данное ограничение вводится для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения в связи с проведением строительных и монтажных работ по прокладке инженерных сетей.

Водителей просят проявить терпение и заранее продумать свой маршрут, учитывая временные изменения в организации движения.

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